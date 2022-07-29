Астролог Яна Эзотеричка сделала прогноз для Украины на ближайшее время и определила города, над которыми нависла серьезная опасность.
По ее словам, "кровавый ужас" ждет два больших города - Киев и Днепр. Также российские оккупанты в августе продолжат бомбить Запорожье, Винницу, Чернигов, Николаев, Суммы.
"Киев и Днепр - два региона, которые ждут потрясения. Оккупанты очень хотят взять Днепр и область и будут максимально бомбить. Могут вспыхнуть водопроводы. Попадут в опасность многоэтажные дома. Но оборонять и защищать будут. Город не возьмут", - сказала астролог на своем YouTube-канале.
Она добавила, что все выше перечисленные города захватчики будут бомбить из-за того, что ВСУ пойдут в наступление, а им это не понравится.
Напомним, ранее астролог Влад Росс определил судьбу оккупированного Херсона.