По словам Яны Эзотерички, пострадать могут Киев и Днепр.

Астролог Яна Эзотеричка сделала прогноз для Украины на ближайшее время и определила города, над которыми нависла серьезная опасность.

По ее словам, "кровавый ужас" ждет два больших города - Киев и Днепр. Также российские оккупанты в августе продолжат бомбить Запорожье, Винницу, Чернигов, Николаев, Суммы.

"Киев и Днепр - два региона, которые ждут потрясения. Оккупанты очень хотят взять Днепр и область и будут максимально бомбить. Могут вспыхнуть водопроводы. Попадут в опасность многоэтажные дома. Но оборонять и защищать будут. Город не возьмут", - сказала астролог на своем YouTube-канале.

Она добавила, что все выше перечисленные города захватчики будут бомбить из-за того, что ВСУ пойдут в наступление, а им это не понравится.

Напомним, ранее астролог Влад Росс определил судьбу оккупированного Херсона.

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