Путину будет трудно не заявить о себе, отметила Ирина Звягина.

Вероятность новых ударов России по энергосистеме Украины до 8 декабря очень высокая.

"Марс и Уран – планеты, которые задействованы в негативных конфигурациях в это время, – отметила астролог и таролог Ирина Звягина. – Меркурий с Венерой идут по последним градусам знака Стрельца, где находится Марс Путина. Не "заявить" о своем существовании, наличии в пространстве принятия решений ему будет трудно".

Звягина добавила, что много всего сошлось в резонансных картах деструктивной динамики:

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"Это нарушение природного соответствия натуры Путина квадрату Солнца к Урану, а здесь еще и Уран транзитный зашел на оппозицию Венеры и Плутона в гороскопе России… И одна надежда, что постоянное пораженческое настроение в стране орков связывает агрессивные энергии. Трудно решиться на что-то масштабное, когда тонус постоянно падает. А заткнутые рты – это запертая энергия эгрегора".

Астролог предположила, что инициатива в ближайшие дни будет на стороне Вооруженных сил Украины:

"Последние две недели пребывания Юпитера в знаке Рыб, акцент на Точке Овна с этой стороны, дает возможность прибрежных, морских операций".

Ранее астролог Валентина Виттрок спрогнозировала баталии и новые атаки с воздуха к полнолунию 8 декабря.

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