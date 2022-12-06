Инфраструктура страны "болеет", отметила Валентина Виттрок.

Астролог Валентина Виттрок предупредила об опасностях, которое несет с собой полнолуние 8 декабря.

"Луна с Марсом в Близнецах создает сильное желание словесных баталий и агрессии с воздуха; Плутон, отвечающий за большое количество людей, находится в точной оппозиции к Лилит, инфраструктура страны "болеет", страну по частям режут, и в сознании людей это отражается болью. Белая Луна "ангел хранитель) в тауквадрате к Солнцу и связке Луна/Марс, тяжко…", – отметила астролог в Facebook.

Говоря о положительном аспекте, Виттрок указала:

Видео дня

"В карте полнолуния есть поддерживающий аспект Хирона к Луне и Солнцу. То есть не все так плохо, жизнь продолжается. Хирон выступает в лице Николая Угодника – несет дары и поддержку небес".

По словам астролога, полнолуние, как всегда, имеет сильную гравитацию, оно несет много событий, как плохих, так и хороших. При этом Виттрок посоветовала:

"Спешите медленно, пространство следует в эти дни очищать особенно: дымом полыни, пало санто, святой водой".

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым полнолуние 8 числа принесет хорошие события, приятные новости и легкость.

Также астрологи рассказали о тех, кому полнолуние принесет положительные финансовые перемены.

Вас также могут заинтересовать новости: