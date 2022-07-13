Украина постепенно набирает силы, и теперь преимущество будет уже на нашей стороне, уверена астроэксперт.

Астролог Ольга Медвецкая прогнозирует Украине сверхсложный период в войне с Россией. Он стремительно приближается.

Об этом она предупредила на своей странице в Instagram.

"Самый горячий этап войны еще впереди, и ближайшие 2 недели будут лишь плавненько подводить к нему. Когда будет ожесточенный период? Я уже говорила и напоминаю - последняя неделя июля и первая половина августа", - говорит астролог.

По ее словам, уже сейчас мы можем увидеть, как готовятся к развертыванию события относительно нового эскалационного этапа. Но разница будет в том, что Украина постепенно набирает силы, и теперь преимущество будет уже на нашей стороне.

Как говорит астроэксперт, на этой неделе возможно развенчивание глобальных обманов и замыливание глаз, новая масштабная ложь. А еще - срыв договоренностей, некая дискоммуникация на глобальном уровне.

"Жару добавляет полный Месяц 13.07. Это всегда эмоционально неустойчивые дня, а сейчас - тем более. В повседневной жизни мы его будем чувствовать как необходимость выполнить все обязанности, незаконченные дела и взять в конце концов ответственность за свою жизнь на себя", - заявила Медвецкая.

Ранее Рубина Цыбульская рассказала, какая судьба ждет Украину в июле 2022 года. По ее словам, июль будет очень напряженным и горячим, страх и усталость людей достигнет максимума.

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