Влад Росс предрек сокрушительный удар по Крымскому мосту.

Известный украинский астролог Влад Росс рассказал, когда Вооруженные силы Украины погонят российских оккупантов. Он отметил, что уже весной будут видны очертания победы.

"Да, весной будут видны очертание победы. В марте планета победы Юпитер сойдется с планетой войны Марсом. Будет петля Марса, которая уже проходила в октябре. В марте она повторит свое движение. Вспомните, что в октябре мы подбили Крымский мост. То есть уже в марте возможно повторное подбитие моста, его обрушение, и тогда оккупантам придется нам сдаваться со всех сторон", - рассказал астроэксперт в интервью УНИАН.

Также он объяснил, при каких обстоятельствах победа Украины в этой кровавой войне будет неизбежна.

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"Когда мы окружим Крым, всем станет ясно, что мы победили в войне. И, конечно, нам нужно взять Мелитополь. Тогда наша победа неизбежна", - подытожил Росс.

Когда Украина победит в войне - ответ таролога

Украинский таролог Макс Гордеев рассказал о ситуации в Украине в ближайшее время. По его словам, бои не превратятся в замороженный конфликт, но и молниеносной победы не будет.

"Цель одна - это победа. Ее получат. Год будет символом нападения нашей страны на соседей. То есть мы уже будем максимально активно показывать, что мы можем напасть", - указал таролог.

В то же время он считает, что украинцам не стоит обнадеживать себя прогнозами о победе и деоккупации территорий в ближайшее время - 2023 год будет сложным.

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