Известный украинский астролог Влад Росс рассказал, когда Вооруженные силы Украины погонят российских оккупантов. Он отметил, что уже весной будут видны очертания победы.
"Да, весной будут видны очертание победы. В марте планета победы Юпитер сойдется с планетой войны Марсом. Будет петля Марса, которая уже проходила в октябре. В марте она повторит свое движение. Вспомните, что в октябре мы подбили Крымский мост. То есть уже в марте возможно повторное подбитие моста, его обрушение, и тогда оккупантам придется нам сдаваться со всех сторон", - рассказал астроэксперт в интервью УНИАН.
Также он объяснил, при каких обстоятельствах победа Украины в этой кровавой войне будет неизбежна.
"Когда мы окружим Крым, всем станет ясно, что мы победили в войне. И, конечно, нам нужно взять Мелитополь. Тогда наша победа неизбежна", - подытожил Росс.
Когда Украина победит в войне - ответ таролога
Украинский таролог Макс Гордеев рассказал о ситуации в Украине в ближайшее время. По его словам, бои не превратятся в замороженный конфликт, но и молниеносной победы не будет.
"Цель одна - это победа. Ее получат. Год будет символом нападения нашей страны на соседей. То есть мы уже будем максимально активно показывать, что мы можем напасть", - указал таролог.
В то же время он считает, что украинцам не стоит обнадеживать себя прогнозами о победе и деоккупации территорий в ближайшее время - 2023 год будет сложным.