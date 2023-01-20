Украине очень необходимы поставки модернизированного вооружения для победы, отметила Валентина Виттрок.

Астролог Валентина Виттрок предупредила о возможных резких изменениях на фронте в Украине.

"Солнце перешло в знак Водолея… Водолейское солнце может резко менять тенденции в обществе, на местах боевых действий, приводя механизмы реформ или ориентирования на местности", - написала она.

Астролог также отметила, что Украине крайне необходимо для победы:

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"Водолей - знак взрывоопасный, но для Украины - Уран, управляющий знаком Водолея, может быть очень важным, ведь Луна (народ) в гороскопе Украины находится в Водолее, значит именно украинцам решать и отстаивать свободу, независимость и показывать всему миру, на что они способны. Уран - это технологии. Стране очень необходимы поставки модернизированного вооружения для победы".

"Водолейское солнце знаменует воздушное пространство/космос и непредсказуемость. Сюрпризы могут быть как на небе, так и на земле", - добавила Виттрок.

Ранее астролог Ирина Звягина предрекла новое наступление России в ближайшее время и назвала условие для победы Украины.

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