Мирному населению нужно настроиться на усугубление ситуации, отметила Ирина Звягина.

В ближайшее время Россия начнет новое наступление на Украину. Февраль и март будут самыми тяжелыми месяцами. Украина выиграет войну, если с апреля перехватит инициативу.

"Все планеты с 23 января будут в директных фазах (прямом движении). Точно так было на начало вторжения 24 февраля 2022. Это означает прорыв в ситуациях, которые тормозились внешними обстоятельствами и недостатком средств в осенне-зимние месяцы. Если наложить текущие транзиты на карту России, то очевидно, что в ближайшее время с той стороны начнется наступление. Практически все планеты карты России активизированы", - такой прогноз сделала астролог Ирина Звягина.

Она добавила, что мирному населению нужно настроиться на усугубление положения и с непосредственной опасностью, и с энергоносителями:

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"Держать собранными вещи на случай быстрого отъезда, сделать запас лекарств. И не откладывать лечебные мероприятия, пока есть возможность. Порядок и готовность - прежде всего".

Ранее экстрасенс Людмила Хомутовская рассказала, в каком году закончится война в Украине. По словам эксперта, развязка войны уже близко. Активные боевые действия могут прекратиться уже в 2023 году.

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