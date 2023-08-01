По ее словам, Украина и Россия сойдутся в сильном противостоянии.

Астролог Яна Тимощук в интервью УНИАН рассказала, что в августе Россия продолжит обстреливать украинские города. В результате будет очень много потерь.

По ее словам, в первую очередь оккупанты будут пытаться наступать и уничтожать инфраструктуру, поэтому в этом плане будет ситуация "стенка на стенку".

"Мы сойдемся в серьезном противостоянии. Первая декада месяца будет самой опасной. 4, 7, 8 августа принесут украинцам страх, боль и страдания. Дальше ситуация немного смягчится", - говорит эксперт.

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Она добавила, что под угрозой находятся Ивано-Франковск, Львов, Сумы, Киев, Днепр и Днепропетровская область, Херсонская область и Кривой Рог.

"Опасность ждет и все прибрежные зоны, в том числе Одессу. Пока там спокойно не будет. Также очень "фонит" Донецкая область. Карты указывают на то, что оккупанты могут наделать вреда объектам, связанным с водой. Поэтому там будут определенные проблемы", - отметила Тимощук.

Напомним, ранее астролог напугала прогнозом на День Независимости Украины.

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