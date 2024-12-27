Астролог назвал города, которые больше всего будут страдать в 2025-м

По словам Росса, этот год не будет легким.

Астролог Влад Росс рассказал, что в 2025 году российские оккупанты будут бомбить ряд украинских городов. По его словам, в зоне риска вся Украина, но наибольшая опасность нависла над Львовом.

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"Россияне хотят стереть с лица Земли Львов, поэтому "Орешник" с начинкой ядерного оружия может полететь именно туда. Также в зоне риска Киев. В период затмения, во второй половине марта, будет проверка на вшивость. Тогда мы и узнаем, применят ли они межконтинентальную баллистическую ракету средней дальности", - сказал Росс в интервью УНИАН.

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Он добавил, что обстрел Украины может быть до Нового года и после, а вот в ночь с 31 декабря на 1 января должно быть спокойно.

"В конце декабря они могут устроить какую-то ужасающую ситуацию. Особенно, 27 и 28 декабря. Сразу после Нового года Россия не будет запускать ракеты, но после числа 4-5 могут снова начать", - отметил астролог.

Напомним, ранее астрологи Анна и Алексей Сухановы сделали прогноз для Украины на 2025 год. По их словам, следующий год можно разделить на две части: первую — непродуктивную и напряжённую, и вторую — продуктивную и гармоничную.

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