Первая половина текущей недели пройдет "со знаком минус", отметила Ольга Медвецкая.

На протяжении текущей недели с 21 до 27 ноября негативное влияние на положение вещей на войне в Украине все еще будут оказывать глобальные интриги, обманы и схемы.

Такой прогноз сделала астролог Ольга Медвецкая, указав на медленное предоставление Украине военной помощи.

"Это похоже на глобальную интригу. Чтоб мы держались на плаву, нам и дают понемногу всего", – отметила она.

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Также астролог прогнозирует, что первая половина недели пройдет со знаком минус для общей атмосферы и настроения.

А вот то, что между Марсом и Юпитером перестает действовать напряжение, Медвецкая оценила положительно, но при этом и предостерегла:

"Должно стать легче на фронте. Но ведь мы помним – недавно было, не побоюсь этого слова, бешеное затмение, все еще распространяющее свое действие на все мировые дела, в том числе на войну и проблемы в сфере энергетики".

Война в Украине 2022: другие прогнозы

Ранее таролог и астролог Людмила Хомутовская дала прогноз на последний месяц осени, на ноябрь 2022, для Украины. Она рассказала, будет ли ноябрь спокойнее октября этого года: "Сказать, что он будет совсем спокойным, я не могу. Но все-таки напряжение будет, и к концу месяца оно немножечко уменьшится".

Нумеролог и таролог Владислав Грицай прогнозирует, что до декабря 2022 года будет очень крутой прорыв в войне в Украине.