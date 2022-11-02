По словам нумеролога, самые мощные изменения в нашей стране происходят в период с 24 августа по 24 декабря.

Нумеролог и таролог Владислав Грицай прогнозирует, что до декабря 2022 года будет очень крутой прорыв в войне в Украине.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "КаПаБу".

"До декабря будет очень крутой прорыв... Обратите внимание, что прорыв на фронте начался через две недели после дня рождения Украины (24 августа, - УНИАН.). И он по факту продолжается. Понятно, что где-то лучше, где-то - хуже", - говорит астроэксперт.

Он утверждает, что самые сильные изменения в Украине происходят в период с 24 августа по 24 декабря. То есть до конца декабря мы увидим некие трансформации и в своем мировозрении, и в воспринятии происходящего в охваченной войной стране.

Прогноз астролога для Украины на ноябрь 2022

Астролог Альбина Пономаренко рассказала, каким будет ноябрь 2022 для Украины. Она пообещала приятное кармическое событие Украине уже 5-го ноября. А 8-го числа, в день лунного затмения, ожидается сложная ситуация.

19 ноября, по прогнозу астроэксперта, может быть повторная попытка массированного обстрела Украины.

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