Таролог и астролог Людмила Хомутовская дала прогноз на последний месяц осени, на ноябрь 2022, для Украины.
В интервью YouTube-каналу "Прогноз" она ответила, Будет ли ноябрь спокойнее октября этого года.
"Сказать, что он будет совсем спокойным, я не могу. Но все-таки напряжение будет, и к концу месяца оно немножечко уменьшится", - говорит астроэксперт.
При этом таролог добавила, что последние дни октября будут сверхтяжелыми для украинцев. Их по тяжести можно сравнить с ситуацией в марте 2022-го, в первый месяц войны.
Переломный момент в войне в Украине и дата, когда стихнут бои: прогноз астролога
Ранее Бадиян прогнозировал, что в ноябре военная агрессия РФ усилится, самый опасный период - с 7 по 11 числа. Но в декабре наступит поворотный момент. "С 04.12 ситуация начнет кардинально меняться, Марс перейдет в звезду, которая очень благоприятна для Украины", - говорит он.
По его словам, до февраля 2023-го года будет много развязок в этой войне, возможны локальные боевые действия, не такие масштабные.