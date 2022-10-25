Астроэксперт предупреждает, что враг будет держать нас в напряжении и в ноябре.

Таролог и астролог Людмила Хомутовская дала прогноз на последний месяц осени, на ноябрь 2022, для Украины.

В интервью YouTube-каналу "Прогноз" она ответила, Будет ли ноябрь спокойнее октября этого года.

"Сказать, что он будет совсем спокойным, я не могу. Но все-таки напряжение будет, и к концу месяца оно немножечко уменьшится", - говорит астроэксперт.

При этом таролог добавила, что последние дни октября будут сверхтяжелыми для украинцев. Их по тяжести можно сравнить с ситуацией в марте 2022-го, в первый месяц войны.

Переломный момент в войне в Украине и дата, когда стихнут бои: прогноз астролога

Ранее Бадиян прогнозировал, что в ноябре военная агрессия РФ усилится, самый опасный период - с 7 по 11 числа. Но в декабре наступит поворотный момент. "С 04.12 ситуация начнет кардинально меняться, Марс перейдет в звезду, которая очень благоприятна для Украины", - говорит он.

По его словам, до февраля 2023-го года будет много развязок в этой войне, возможны локальные боевые действия, не такие масштабные.

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