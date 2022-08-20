Мольфарка призвала избегать места скопления людей.

Мольфарка Елена Стеценко предупредила о серьезной угрозе для Украины со стороны России 24 августа: президент РФ Владимир Путин будет пытаться заставить Украину капитулировать.

Свой прогноз мольфарка озвучила на YouTube-канале Anastasiia Fedor TV.

"Что касается даты – 24 августа, я смотрела по месячному календарю – это 27 месячные сутки. Они проходят под знаком окончания каких-то действий. Путин будет пытаться закончить войну. Он приложит очень много усилий, чтобы напугать народ Украины, руководство Украины, чтобы мы захотели капитуляции. Капитуляции Украины не будет никогда", – заявила она.

Мольфарка призвала в День Независимости Украины, 24 августа, избегать места скопления людей, быть осторожными и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

"Что будет нанесен какой-то тотальный сильный удар по Украине, я не увидела… В западной части Украины ударов не будет. Они будут там, где и сейчас – на юге и востоке", – добавила Стеценко.

Напомним, ранее мольфарка Стеценко рассказала, когда полностью завершится война в Украине.

А карпатская мольфарка спрогнозировала финал войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: