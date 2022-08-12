Провидица считает. что у президента РФ не получится развязать третью мировую войну.

Известная украинская мольфарка Магдалена Мочиовски рассказала об удивительном сходстве президента РФ Владимира Путина с антихристом, изображенным на древней фреске, которая хранится в одной из итальянских церквей.

По ее словам, на фреске изображен антихрист, который перекусывает своими зубами детей, женщин и мужчин. Он очень похож на Путина, утверждает карпатская мольфарка: "Вы не поверите".

"Невозможно нарисовать образ антихриста за 700 лет до того, как он появился, если бы люди, которые владели ясновидением, не знали, как он будет выглядеть", – заявила Мочиовски.

"Очень много кто утверждает, что Путин и является тем антихристом, который пришел и хочет развязать третью мировую войну… Это будет третье пришествие, если не дай Бог дойдет до третьей мировой. Но я так думаю, что того не будет – добавила мольфарка.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин мог решиться на войну с Украиной после обряда с шаманами.

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