По ее словам, завершению войны будут предшествовать переговоры.

Мольфарка Елена Стеценко дала прогноз относительно войны в Украине и предоставила сроки ее завершения. Раньше она "отводила" на войну в нашей стране лишь 93 дня, но эти сроки теперь пересмотрела.

"Закончилась эта темнота, закончились колебания. Мы пошли в контрнаступление по всем фронтам. Война по сути уже закончилась, абсолютно все уверены, что Украина одержала победу", - заявила мольфарка в интервью телеканалу D1.

По ее словам, сейчас осталось вымести российскую нечисть из нашей страны.

"Если говорить об освобождении Донбасса, об освобождении Крыма, то есть полном освобождении нашей страны, то полное освобождение ожидается к весне 2023 года", - прогнозирует Стеценко и добавляет, что будут переговоры.

По ее словам, Украина оправится от войны через лет 5-7, а вот подъем ожидается через три года. Она прогнозирует, что будет очень много западных инвестиций, поэтому наши города будут намного лучше, на европейском уровне.

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