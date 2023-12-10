По словам Пасынковой, у Украины есть только один выход из ситуации.

Экстрасенс Яна Пасынкова сделала расклад на картах Таро и определила, удастся ли Украине победить в войне, развязанной Россией еще 24 февраля 2022 года.

Отвечая на вопрос, на каком этапе войны мы сейчас находимся, Пасынкова говорит, что все зависит от того, чего мы хотим и на что готовы пойти.

"Если речь о том, чтобы вернуть границы до 91-му года и выгнать всех оккупантов с наших земель, то мы даже не на половине пути. Если мы хотим дать оккупантам классных звездюлей и максимально их оттеснить, то мы уже на 80% это сделали. То есть условно говоря, не дать оккупантам пройти дальше и заморозить эту войну - не вопрос, а вот если полностью от них очиститься - уже есть вопросик", - сказала Пасынкова в интервью УНИАН.

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При этом она убеждена, что победитель в российско-украинской войне очевиден.

"У нас нет другого варианта как победа. Это вопрос времени", - добавила экстрасенс и уточнила, что этой зимой в России произойдет раскол.

По ее словам, страну-агрессора ждет большая беда, а украинцам остается лишь за этим наблюдать.

Напомним, ранее астролог назвал решающий месяц в войне.

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