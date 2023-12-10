Экстрасенс Яна Пасынкова в интерью УНИАН рассказала, как военные ВСУ переживут эту зиму, будут ли "звоночки" нашей победы, прекратит ли США нам помогать, и что будет происходить в этот период в России.

Яна, перед Новым годом принято подводить итоги. Давайте определим, на каком этапе войны мы сейчас находимся?

Все зависит от того, на что мы пойдем и что мы хотим. Если речь о том, чтобы вернуть границы к 91-му году и выгнать всех оккупантов с наших земель, то мы даже не на половине пути. Если мы хотим дать им классных звездюлей и максимально их оттеснить, то мы уже на 80% это сделали.

То есть условно говоря, не дать оккупантам пройти дальше и заморозить эту войну - не вопрос, а вот если полностью от них очиститься - уже есть вопросик. Но я скажу следующее: у нас нет другого варианта как победа. Это вопрос времени.

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Оставит ли враг мысли о применении ядерного оружия?

У них нет полного комплекта. Их ядерное оружие как лего. Не хватает какой-то детали, чтобы применить ее. Однако Россия будет испытывать какие-то виды ядерного оружия на территории, где маленькие люди. Например, в Якутии. Потом будет передвижение оружия и его сдача Россией. Хочется сказать "Аминь".

Говорят, что Россия увеличила войско. Это правда?

Все статистики, которые вы видите, относительно большого количества людей в армии РФ - неправда. Вся она гнилая, потому что людей гонят на убой. Если у них считается, например, десять человек, то, дай Бог, чтобы двое из них были по факту. Вот такая математика.

Однако все равно они продолжают нас терроризировать. Есть ли угроза разрушения жилых домов єтой зимой в результате ракетных атак?

И не одна, а три. Конечно, не дай Бог, чтобы это произошло, но угроза есть.

Можете сказать, что поможет ВСУ преодолеть агрессию РФ?

В первую очередь это помощь. Нужно меньше воровать денег и больше вкладывать их в нашу победу. Благодаря людям, которые донатят и помогают не словом, а делом, наши ребята переживут эту зиму.

Как изменится ситуация, если США прекратят нам помогать?

Не паникуйте, не прекратят.

Сейчас нам очень необходимы F-16. Мы получим их?

На этот счет у меня ответ лучше, чем можно себе представить. Но я не могу этого говорить. Все, что мы получим, мы будем хранить в секрете.

Будут ли какие-нибудь "звоночки" нашей победы этой зимой?

Я уже смотрела этот вопрос и карты показали, что сигналом нашей победы будет установка памятников войны. Сейчас их уже много, но это не то, что имеется в виду.

Скоро праздники, и я думаю, что военные хотели бы немного отдохнуть, а лучше вообще вернуться домой. Давайте посмотрим, какова будет ситуация с демобилизацией?

Будут частично отпускать ребят домой в конце зимы и начале весны. Но есть такой момент, что они сами не захотят уезжать. Я их очень понимаю в этом плане, ведь нужно контролировать наработанные позиции. Придет на их место кто-то "зеленый", и что тогда? Вот увидите, их будут отпускать, но они сами не поедут домой. Они захотят довести свое дело до конца.

Давайте обсудим еще несколько актуальных вопросов. Во-первых, смерть беглого экс-нардепа Ильи Кивы. Будут ли еще смерти предателей?

Будут случаи, о которых мы с вами даже знать не будем. Загадочные обстоятельства уже в действии.

Недавно отравили жену главы ГУР. Это уже было в последний раз или кому-то из власти стоит опасаться за себя?

Я вижу не отравление, а убийство. Причем это будет связано с покушением, которое уже произошло.

Из-за низкого качества строительства в столице могут закрыть 15 станций метро. Что ждет Киев в таком случае?

Почему есть проблемы с метро? Потому что львиная доля средств пошла не туда, куда надо. Правоохранительные органы должны выяснить, кто проводил тендер, кто одержал победу, куда делись выделенные на метро средства... Те люди, которые их украли, пусть идут и отстраивают метро.

Ближайшие два месяца по этому поводу будет кипиш. Более того, я вижу смертельные случаи. Однако, одна некая "ветка" может быть быстро восстановлена. То есть это не значит, что само метро начнет курсировать, а, возможно, будут дополнительные автобусы, маршруты, другие перевозчики. С этого надо будет взять пример.

Кто ответит за это?

Никто. Но поверьте, мы еще увидим времена, когда все преступники в Украине будут отвечать.

И напоследок скажите, пожалуйста, ответит ли Россия за все массированные обстрелы, которые устроила в Украине?

То, что они будут отвечать, - это понятно. Также зимой там будет раскол власти, мажорных элит, это будут 90-е. Мы это будем видеть, слушать, смотреть новости о бандитских разборках, стрельбе. То есть мы увидим, как они деребанят бизнес.

Также в декабре у них случится большая беда, которую они будут скрывать вплоть до весны. Я смотрю на картах и у меня впечатление, что я вижу какое-то фантастическое кино.

Что-то такое у них произойдет, что они будут пытаться скрыть, будут врать, маневрировать. Можно закупать попкорн и наблюдать.