Он прогнозирует, что война в нашей стране приведет к глобальному изменению мирового порядка.

Ведический астролог Дмитрий Вартанян назвал сроки, когда закончится полномасштабное вторжение, начатое Россией в феврале прошлого года. В интервью YouTube-каналу PeopleLife он заявил, что Украине удастся вернуть все свои территории.

При этом он не исключает, что некоторые новые территории могут примкнуть к нашей стране. Также астрологический эксперт отметил, что с мая 2024-го года перед Украиной откроются новые возможности в альянсах. Речь может идти о вступлении в ЕС или НАТО.

Вартанян прогнозирует, что война в Украине завершится в мае 2024-го года, что не совпадает с прогнозами многих тарологов и экстрасенсов - они прогнозируют завершение полномасштабного вторжения весной - в начале лета 2023-го года.

Ведический астролог убежден, что отголоском войны в Украине станет глобальное изменение мирового порядка - экономики, бизнеса, права.

Ранее астролог Влад Росс назвал президента РФ Владимира Путина трусом и сказал, что вскоре диктатор может закончить войну, развязанную против Украины. Это он может сделать уже в феврале 2023-го, заявив, что все цели выполнены.

Вас также могут заинтересовать новости: