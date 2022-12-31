По словам астролога, во второй половине 2023 года Россия повторит попытку наступления.

Астролог Ольга Медвецкая составила прогноз для Украины на 2023 год и выяснила, что один из двенадцати месяцев будет очень страшным из-за очередной атаки РФ.

На своей странице в Instagram эксперт рассказала, что 5 мая будет затмение в Тельце - квадрат Луна-Юпитер повлияют на военные действия, они станут более агрессивными. А квадрат Юпитер-Плутон принесет нам еще большую опасность в войне и много смертей.

"Все эти аспекты свидетельствуют о нарастании изрядного напряжения и развертывании массированных, глубоких по своему содержанию (как бы это странно ни звучало), принципиальных военных событий. Это должно быть что-то грандиозное и очень серьезное", - рассказала Медвецкая.

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Также астролог отметила, что вблизи 20-х чисел января, скорее всего, будет попытка нового прорыва РФ или другой эскалации, или покушение на президента Украины. Однако, как говорит Медвецкая, России не удастся осуществить свои кровавые планы.

"Опасности и испытания для нашего народа ожидаем также вблизи 28 января. Следующий период повышенной опасности будет около 10 февраля (приблизительно с 5 по 15 числа) из-за соединения Меркурия и Плутона – это аспект большой опасности из воздуха, а также повреждение средств коммуникаций, а также повреждение транспортных средств и транспортных путей. Однако с большой вероятностью эта атака будет успешно отбита", - подытожила эксперт.

Напомним, в Перу шаманы предсказали год окончания войны в Украине.

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