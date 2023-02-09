По словам Вакулиной, весна будет тяжелой для украинцев.

Астролог Ангелина Вакулина сделала прогноз для Украины на ближайшее время и выяснила, что до весны ситуация в стране будет более-менее тихой, но потом начнется настоящая "буря".

По ее словам, нас ждет период глобальных изменений, в том числе и весь мир.

"Некоторых эта воронка сорвет с места и снова разбросает по миру. Смена места жительства, смена работы, смена окружения, изменения мышления. Будут приниматься решения, которые откладывались годами", - сказала Вакулина.

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Как передает Главред, период с марта по май будет ужасным - политические перемены, некоторые государства исчезнут, территориальные изменения в Украине, появятся новые партии и альянсы.

Однако такая буря будет перед очередным затишьем. По словам Вакулиной, Украина выстоит и победит, однако на это потребуется время.

Напомним, ранее астролог предсказала, что на днях оккупанты могут прорваться в Украину.

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