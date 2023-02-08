По словам эксперта, на этой неделе будет сложная ситуация.

Астролог Ольга Медвецкая составила прогноз для Украины на период с 7 по 12 февраля и рассказала, что ее смущает в положении некоторых планет.

По ее словам, ближе к 10 февраля будет соединение Меркурия и Плутона, а после этой даты будет соединение Венеры с Нептуном в знаке Рыбы. То есть конец недели будет непростым.

Как написала Медвецкая на своей странице в Instagram, есть основания верить разговорам о новом наступлении врага, и да, такая вероятность действительно высока.

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"К тому же Марс (планета войны, агрессии, оружия) находится во взаимодействии с планетой расширения Юпитером. Хотя между ними гармоничный аспект, однако сама природа этих планет и их сочетание говорит о новой эскалации. Соединение Меркурия с Плутоном, которое произойдет на этой неделе, можем трактовать следующим образом. Меркурий отвечает за транспорт, дороги, коммуникации, СМИ и воздух. А Плутон - это разрушение, насилие, трансформация, энергия и смерть. И эти два направления сочетаются. Например, это может быть очень сильная атака с воздуха или разрушение транспортных путей", - написала астролог.

Она добавила, что опасность нависла и над Киевом. Возможна атака на столицу, продолжает эксперт, или попытка ее осуществить.

Напомним, ранее астролог Влад Росс дал точный прогноз относительно окончания войны.

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