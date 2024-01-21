По словам Тимощук, под угрозой почти вся Украина.

Астролог Яна Тимощук сделала прогноз для Украины на февраль и выяснила, в какие города Россия направит все ракеты и дроны. По ее словам, это будет жестко.

"Большая опасность ждет Харьковскую область. Здесь есть такой момент: Белгород - Харьков. Будет эвакуация людей из Белгорода, поэтому Россия сделает все возможное, чтобы украинцы эвакуировались из Харьковской области. Есть угроза втягивания в войну Беларуси", - говорит эксперт.

Также она отмечает, что могут пострадать еще ряд городов. Поэтому жителям стоит быть очень осторожными.

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"Опасность есть для Днепра, Донецкой и Луганской областей, Запорожья, Павлограда, Мариуполя, Херсона, Николаева, Одессы, Полтавы, Сум, Чернигова, Киева, Кривого Рога, Винницы, Житомира, Львова, Ивано-Франковска, Луцка. Если говорить о самом наступлении РФ, то самыми горячими будут восток и юг", - добавила Тимощук в интервью УНИАН.

По словам астролога, Россия чаще всего "кошмарит" Украину в лунные сутки. Поэтому 3, 4, 5, 20-28 января будут самыми опасными днями.

Напомним, ранее астролог назвала год окончания войны в Украине, но есть нюанс.

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