Астролог назвал города, которые Россия будет беспощадно обстреливать

В этом списке есть и Киев.

Астролог Влад Росс рассказал, что в ноябре Россия продолжит обстреливать украинские города. Она может выпустить по нам тысячи ракет и дронов.

"Очень сильно могут обстреливать Запорожье, Кривой Рог, Харьков, Никополь, Херсон, Сумы. На Хэллоуин могут сильно обстрелять Киев. Их цель - уничтожить дамбу, чтобы затопить столицу. То есть в начале ноября на нас могут полететь тысячи ракет и дронов. Это самый опасный период", - сказал астролог в интервью УНИАН.

Он добавил, что у нас есть шанс сохранить Торецк и Часов Яр.

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Что касается отключения света в холодное время года, то Росс говорит, что многое будет зависеть от ситуации с обстрелами.

"Если начнется массовая атака дронами в ноябре, то свет будут отключать", - уточнил эксперт.

Интересно и то, что Росс предсказал сюрпризы от президента Владимира Зеленского.

"Могут быть всякие неожиданности. Наши могут прорваться в Брянскую и Воронежскую область. Или, например, десант может высадиться в Севастополе. Сюрпризы от Зеленского точно будут. Крым неожиданно может вернуться в состав Украины", - добавил астролог.

Напомним, астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что нас ждет в ноябре, какие события будут происходить на фронте, и когда закончится война в Украине.

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