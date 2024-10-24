'Скоро на нас полетят тысячи ракет и дронов. Это самое опасное время', - астролог Влад Росс

Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что нас ждет в ноябре, какие события будут происходить на фронте, и когда закончится война в Украине.

Какие события будут происходить на фронте в ноябре?

В ноябре стационарная планета Сатурн развернется, а это значит, что будет полное торможение всех дел. Больших прорывов фронта практически не будет - ни с нашей стороны, ни со стороны оккупантов. При этом возможны обстрелы дальнобойным оружием. Однако впервые за всю историю Украина может начать бомбить Москву дальнобойным оружием и баллистическими ракетами собственного производства. Но это будет не раньше 5 ноября, прежде чем закончатся выборы в США.

Если Россия продолжит наносить по нам удары, то какие города в зоне риска?

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Во-первых, стоит сказать, что у нас есть шанс сохранить Торецк и Часов Яр. Но есть и опасность потери. Очень сильно могут обстреливать Запорожье, Кривой Рог, Харьков, Никополь, Херсон, Сумы. На Хэллоуин могут сильно обстрелять Киев. Их цель - уничтожить дамбу, чтобы затопить столицу.

То есть в начале ноября на нас могут полететь тысячи ракет и дронов. Это самый опасный период.

Мы близимся к зиме - периоду, когда начинаются массовые отключения света. В этом году тоже будет блэкаут?

Если начнется массовая атака дронов в ноябре, то свет будут отключать.

Ходят слухи, что в ближайшие полгода может закончиться война. Вы же ранее говорили о том, что самая красивая дата - 25.05.2025. Возможно, прогноз изменился?

Нет ни единой предпосылки, что война закончится раньше, потому что Россия уже окончательно и бесповоротно сказала, что она не пойдет на мирные переговоры. Замораживания конфликта не будет, иначе бы северокорейцы не появились бы на фронте. Быстро завершить войну может, скорее всего, Дональд Трамп, если у него состоится инаугурация президента. Хотя я в этом сомневаюсь.

Прогноз о скором завершении войны дал Дмитрий Гордон. Но я бы не советовал ему верить, потому что ни один его прогноз не осуществился. Он говорил о том, что чемпионат мира по футболу в Москве не состоится, но он состоялся. Потом он кричал, что будут большие санкции в 2017 году против России, но они не состоялись. То, что говорит Гордон, сбывается с точностью наоборот.

Единственный шанс завершить войну - весна 2025 года. На этот период намечены и выборы в Украине. В крайнем случае они будут в октябре.

Но если в мае 2025 года война не закончится, то она продлится до 2029 года.

У кого больше всего шансов победить на выборах?

Если выборы состоятся в "Дие", то победит нынешний президент Владимир Зеленский. Если же придется заполнять бумажные бланки, то неплохие шансы у Валерия Залужного. В президентской гонке может участвовать и Кирилл Буданов. Но его политика похожа на политику Зеленского.

Что касается выборов в США, вы говорили, что победит Камала Харрис, однако сейчас появился прогноз о возможной победе Дональда Трампа. У кого из них реально больше шансов?

Звездный час у Дональда Трампа. 5 ноября Луна будет в его доме выигрышей, Венера - планета любви, счастья и успеха - в соединении с Луной, Юпитер в доме власти. Это показатели успеха. К слову, Юпитер станет ретроградным и уйдет из дома успеха Камалы Харрис в сторону Дональда Трампа.

Но есть и негативный показатель на период выборов - это Черная Луна в соединении с Меркурием (письма по почте, бюллетени, списки). То есть Дональд Трамп может выиграть, но голоса посчитают в пользу Харрис. Тогда Украину спасет женщина.

Что в ближайшее время будет происходить в Курской области?

Наши удержат Курскую область, как бы враг не пытался нас оттуда выбить. Следующая попытка выбить нас состоится 4 ноября, но у них ничего не получится. Мы будем там праздновать Новый год.

Могут быть всякие неожиданности. Наши могут прорваться в Брянскую и Воронежскую область. Или, например, десант может высадиться в Севастополе. Сюрпризы от Зеленского точно будут. Крым неожиданно может вернуться в состав Украины.

Могут ли снизить мобилизационный возраст в Украине?

До выборов - нет. После них в армию будут брать мужчин после 60 лет, парней с 18-ти и даже женщин.