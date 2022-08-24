Роман Шептицкий говорит, что сейчас ситуация накаляется по всему миру и будущее может быть очень непредсказуемым.

Известный экстрасенс и таролог Роман Шептицкий эксклюзивно для УНИАН рассказал, когда может закончиться война в Украине. Эксперт говорит, что конкретную дату назвать невозможно. Более того, исход может быть очень непредсказуемым.

"В данной ситуации я всегда говорю, что конкретных дат нет. Будущее многовариантно, и многое зависит от нас самих. В частности, зависит и от духовного развития, ведь сейчас идет война не только на физическом уровне, но и на энергетическом. За последние десять лет стало много черноты. Поэтому каждому из нас нужно работать над собой – поднимать вибрации, молиться, развиваться. И чем больше людей сейчас будут "включаться" в духовное развитие, тем быстрее закончится война", - сказал Шептицкий.

Также Роман добавил, что играют роль и другие мировые конфликты, которые развиваются параллельно.

"Мир сошел с ума. Военные конфликты обостряются повсюду, в разных точках мира. К примеру, США, Китай и Тайвань. Война, продолжающаяся между Украиной и Россией… В 2023 году возможны такие обострения и в других странах. Если уж сейчас люди начнут расти, развиваться и меняться, то эта война может закончиться уже завтра", - резюмировал таролог.

Напомним, известный астролог предвидела точную дату, когда в Украине наступит мир. Так, Ольга Медвецкая утверждает, что в октябре начнутся переговоры, которые приведут к мирному урегулированию текущей ситуации в нашей стране.

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