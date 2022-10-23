По словам астролога, сейчас на небе не самая благоприятная ситуация, но Украина все же выстоит и победит.

Астролог Ольга Медвецкая рассказала, что сейчас существует много негативных аспектов и не самая благоприятная для Украины ситуация на небе. Впрочем, это совсем не значит, что нашу страну ждет крах.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Много негативных аспектов и положений на небе – это не крах Украины. Это такой период. Впереди лучше! Украина не только выстоит, но и станет лучше, чем была. Эта тенденция тоже прослеживается, как и сейчас напряжение и эскалация", - написала астролог.

Она добавила, что сейчас прослеживается и развал России. По ее словам, эти события начнут развиваться весной 2023 года.

"Начало новых событий будет заложено сейчас. Но как именно они будут разворачиваться - зависит от огромного количества факторов", - уточнила эксперт.

Напомним, ранее астролог назвала переломную дату в войне в Украине. По ее словам, именно с этой даты начнется отсчет в изменении ситуации в пользу Украины.

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