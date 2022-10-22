По ее словам, именно с этой даты начнется отсчет в изменении ситуации в пользу Украины.

Астролог Анна Ефремова уверена, что для Украины заметный прецедент для изменения ситуации в плюс произойдет после 28 февраля 2023 года.

Как сообщила она в своем Телеграмм-канале, это - не дата, когда закончится война в Украине.

"Война не закончится, но мы почувствуем себя значительно сильнее и увидем воочию результат", - подчеркнула астроэксперт.

Ефремова также призвала граждан России либо бежать, пока еще есть возможность, либо останавливать войну кровавого диктатора Путина. По ее словам, с 25 января 2023-го россияне действительно ощутят всю мощь фразы "Добро пожаловать в ад!".

Когда стихнут бои в Украине: прогноз экстрасенса

Ранее экстрасенс Макс Гордеев не стал прогнозировать, когда окончательно закончится война в Украине, но он все же назвал сроки, когда стихнут бои.

"И мои коллеги, и я склоняемся к тому, что к концу марта следующего года может закончиться не война, а активная фаза - "прилеты" и все остальное. В 20-х числах марта... Этот месяц будет очень интересным", - заявил он.

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