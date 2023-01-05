Чем чревато полнолуние в январе 2023 и чего лучше избегать в этот день - читайте в материале УНИАН.

Что несет нам Волчье полнолуние 7 января 2023 года, хорошо это или плохо, что оно совпадает с православным Рождеством, а также что нельзя делать на полнолуние, чтобы не навлечь несчатье на свою голову - читайте в материале УНИАН.

Ранее мы писали, когда наступает полнолуние в январе 2023 и что нужно делать в этот день для удачи и достатка.

Волчье полнолуние - особенности дня

Астрологи предупреждают - это полнолуние может быть напряженным. Влияние на него будут иметь знаки Рака и Козерога. Семейный знак Рака отличается повышенной эмоциональностью, может проявиться потребность в заботе и внимании. Козерог поможет привести в порядок мысли и дела.

Видео дня

В целом день будет нестабильным - на каждом шагу могут ждать искушения и провокации. Возможны ссоры, конфликты, недопонимание в общении - например, ваши слова могут неправильно истолковать. В это время также обостряются депрессии, появляется тревожность и апатия. Лучше всего в этот период заниматься обычными делами и не вносить никаких изменений в привычный ход вещей.

Волчье полнолуние 7 января 2023 года совпадает с Рождеством, поэтому энергетика этого дня очень мощная. Но этого не стоит бояться - все можно повернуть себе во благо и привлечь в свой дом удачу, любовь и достаток.

Что нельзя делать в полнолуние 2023 - запреты дня

Мы составили список дел, от которых лучше удержаться на Волчье полнолуние:

нельзя начинать никакие новые дела;

не рекомендуется делать предложение, расписываться и венчаться;

не стоит затевать строительство, ремонты, перепланировку;

нельзя просить о повышении зарплаты или продвижении по должности;

не нужно выяснять отношения с партнером или членом семьи;

не рекомендуется совершать крупные покупки;

не стоит одалживать деньги или давать в долг;

нельзя планировать путешествия и поездки на эти дни.

Лучше всего в день полнолуния "залечь на дно".

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