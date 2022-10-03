Что сегодня за день для Водолея и какие события ждут вас в октябре - узнайте в материале УНИАН.

Астрологи считают, что Водолеи должны верить в свои силы - не опускайте руки и помните, что все зависит от вас. Мотивации для решительных действий будет предостаточно, особенно, для того, чтобы разобраться с текущими проблемами.

Ранее мы говорили о том, что приготовил гороскоп для Козерога в октябре 2022.

Гороскоп карьеры на октябрь 2022

В начале месяца Водолеям может показаться, что нужно срочно менять работу - это ошибочное желание. Первая декада октября будет не очень благоприятной, но вскоре положение изменится. Вас повысят или дадут премию, что уничтожит желание увольняться.

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Общее финансовое состояние месяца будет далеким от позитивного - придется много экономить и отказываться от привычных вещей. Не отчаивайтесь - скоро все наладится, если будете действовать, к тому же, именно в октябре возможен дополнительный заработок.

Гороскоп любви на октябрь 2022

Свободные Водолеи должны больше знакомиться и не скупиться на комплименты - похвала другого человека сделает его ближе к вам. Избегайте легкомысленных связей - ничего серьезного из них не выйдет. Многие представители знака пожелают и вовсе разорвать любые отношения - окажется, что в одиночку вам живется гораздо лучше.

Представители знака, у которых есть семья, столкнутся с неприятностями и излишней обидчивостью партнера. Проявляйте силу и мудрость, иначе ссора затянется надолго. Помните о том, что рядом с вами живой человек, который иногда может поддаваться эмоциям - будьте выше любой конфликтной ситуации.

Гороскоп здоровья на октябрь 2022

Первые две недели месяца состояние ваше будет достаточно депрессивным. Выйти из этого поможет смена жизненного ритма - начните высыпаться, правильно питаться и избавьтесь от вредных привычек. Посоветуйтесь с психологом - возможно, вам нужны какие-то препараты.

В целом, отнеситесь к своему здоровью бережно, следите за самочувствием и предупреждайте заболевания - это всегда лучше, чем потом их лечить. Особенно уязвимым будет опорно-двигательный аппарат, так что, обращайте на это свое внимание.

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