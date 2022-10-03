Что сегодня ждет Козерогов и как сложится ситуация на месяц вперед - узнайте в материале УНИАН.

Астрологи говорят, что для земных Козерогов октябрь станет переломным месяцем - вас ждут большие перемены. Кроме того, вам покажется неудачным привычное окружение, поэтому доверия к людям станет меньше. Звезды советуют доверять Вселенной и чаще слушать внутренний голос.

Ранее мы говорили о том, каким будет гороскоп для Стрельца в октябре 2022.

Гороскоп карьеры на октябрь 2022

В самом начале месяца Козероги столкнутся с трудностями в организации рабочих вопросов. Помощь в решении придет от старого знакомого - прислушивайтесь к нему. Рабочий график будет довольно насыщенным, из-за этого может наступить эмоциональное выгорание. Чаще отдыхайте и снимайте с себя ответственность, иначе будете работать хуже.

Видео дня

После 20 числа возможны командировки, конференции, интересные деловые встречи. Они окажутся достаточно результативными, поэтому не отказывайтесь от таких поездок. У вас будет шанс познакомиться с влиятельными людьми, которые окажут помощь и поддержку.

Гороскоп любви на октябрь 2022

Одинокие Козероги будут относиться к противоположному полу настороженно, поэтому шансов на новые отношения практически не окажется. Постарайтесь преодолеть это чувство, тогда сможете познакомиться с хорошим человеком, но после 20 октября.

Козероги, у которых уже есть партнер, захотят какой-то новизны в отношениях, но звезды не рекомендуют совершать резких движений. Завышенные ожидания провоцируют сильное разочарование, поэтому старайтесь работать в паре с человеком. Будьте готовы к конфликтам и недопониманиям - это проверка на прочность, но пройдут ее далеко не все.

Гороскоп здоровья на октябрь 2022

У представителей знака, которые имеют хронические заболевания ЖКТ, в октябре наступит обострение. Следите за своим рационом, не употребляйте жирную пищу и обращайтесь к врачу при малейших признаках недомогания.

Астрологи считают, что прийти в форму вам помогут водные виды спорта, так что, если есть желание, можете записаться в бассейн или на аквааэробику. Не занимайтесь этим против воли, но помните, что здоровье вашего тела и духа - это взамосвязанные вещи. Если вам не нравится спорт, то просто сходите в баню.

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