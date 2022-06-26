Государства Запада не хотят, чтобы Россия проигрывала в войне с украинским государством, отметил эксперт.

Украине во время войны с Российской Федерацией нельзя полагаться ни на президента США Джо Байдена, ни на главу Франции Эммануэля Макрона, ни на канцлера Германии Олафа Шольца.

Западные партнеры полагают, что украинское государство должно дать России сильный отпор, но не одерживать победу в войне, рассказал астролог Влад Росс в эфире одного из каналов.

По его словам, западные страны не хотят, чтобы РФ проигрывала в войне с Украиной только потому, что российский президент "Владимир Путин в любом случае запустит атомную бомбу".

"…Если вдруг резко начнет Россия проигрывать, он это быстрее сделает. Поэтому нельзя полагаться ни на Макрона, ни на Байдена, ни тем более на Шольца", - подчеркнул собеседник.

Напомним, РФ рано утром 24 февраля вторглась в Украину.

Враги обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру, только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек. Противник на юге и востоке нашей страны смог взять под контроль ряд населенных пунктов.

В июне Влад Росс спрогнозировал, что 29 июля будет лучшей датой для контрнаступления армии Украины.

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