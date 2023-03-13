Одним из самых опасных городов остается Бахмут.

Экстрасенс Мария Тихая рассказала, что весной-2023 ситуация на фронте будет очень обостренной. По ее словам, оккупанты продолжат обстреливать украинские города.

В интервью УНИАН Тихая отметила, что российские захватчики будут пытаться открыть еще один фронт. У них в планах продвижение от Запорожской АЭС до города. Что касается Луганской и Донецкой областей, то там возможны котлы. Однако ВСУ отобьют все атаки, а также будут контрнаступать.

Прогноз по городам - где будут обстрелы

Тихая сделала расклад на картах Таро и определила, что самой "горячей" точкой остается Бахмут. Есть опасность применения химического оружия.

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"Единственное, что меня смущает - то, что город действительно может быть уничтожен, там очень много разрушений. От него не осталось практически ничего. И у меня очень большой вопрос относительно мирного населения. Оккупанты там могут организовать пытки", - говорит экстрасенс.

Могут быть "прилеты" и в Харькове и Харьковской области, Краматорске, Днепропетровске и Днепропетровской области, Никополе, Полтаве, Херсоне и Хмельницком.

"Именно в марте там могут быть сильные обстрелы. Если мы берем Западную Украину, то обстрелы тоже будут. Опасность нависла над Тернополем и Запорожьем. В Киеве также будут продолжаться ракетные атаки. В Сумской и Черниговской областях будет обострение с участием ДРГ", - добавила эксперт.

Напомним, ранее ведьма-некромант ошарашила прогнозом по окончанию войны.

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