Водолеям крупно повезет в любви.

В субботу, 29 июля, Весы получат то, о чем они очень давно мечтали. А Овны столкнутся с непониманием и будут плакать от обиды. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Карты Таро сулят Овнам неприятные разговоры. Вам придется доказывать свою правоту, есть большой риск того, что окружающие откажутся все это слушать. В итоге вы можете заплакать от обиды, постарайтесь не "раскисать".

Телец

В субботу Тельцам не стоит говорить о своих целях и планах. Порой стоит хвастаться победами уже тогда, когда они действительно есть. А если успехов еще нет, уделите время работе, а не пустым разговорам.

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Близнецы

Близнецам карты Таро советуют не подавлять свою тягу к авантюрам. Если вы готовы к переезду или же смене работы - рискните. Однако помните, что любой риск должен быть оправдан.

Рак

Раки услышат что-то хорошее. Они поймут, что всегда могут положиться на плечо своих близких. Помимо этого, в этот день Раки получат возможность исправить ошибки прошлого.

Лев

Карты Таро сулят Львам откровенный разговор. Вам нужно обсудить все свои проблемы и выслушать дельный совет. Не бойтесь доверять людям.

Дева

В этот день Девы могут получить щедрое вознаграждение. Возможно, вас решат отблагодарить за добрые поступки. Также есть шанс того, что вам выпишут премию.

Весы

Весам улыбнется удача, они будут визжать от счастья. Все желания сбудутся, а все планы реализуются. Не думайте о негативе и двигайтесь вперед.

Скорпион

Завтра Скорпионы поймут, что такое злая шутка судьбы. Все планы рухнут в один момент, вы будете сильно злиться. Однако эмоции стоит обуздать, сделайте правильные выводы.

Стрелец

Стрельцы не смогут бороться с соблазнами. Их одолеет желание все бросить и уйти. Если вы устали, позвольте себе такую "роскошь" и попросту делайте то, что хочется только вам.

Козерог

Козерогам стоит помочь близким. Карты Таро советуют вам не игнорировать проблемы окружающих. Вы можете сделать людей счастливыми, а это редкий дар.

Водолей

Водолеям крупно повезет в любви. Вы сможете достичь гармонии в отношениях со своей второй половинкой. Не жалейте добрых слов и приятных комплиментов.

Рыбы

29 июля Рыбам стоит внимательно слушать все, что им будут говорить. Вы получите ценную информацию, которая поможет вам разобраться в себе. Не игнорируйте такую возможность.

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