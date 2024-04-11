Узнавайте, чем вы можете удивить Овна или Деву.

Астрологи Лиза Стардаст, Элис Смит и Ракель Родригес рассказали, что лучше всего подарить представителям каждого знака Зодиака, чтобы они остались довольными, пишет bestlifeonline.com.

Овен - звуковая машина

Овны известны безграничным количеством энергии и энергичным настроем. И лучше подарить им что-нибудь успокаивающее. Как отметила астролог Стардаст, поскольку Овны очень энергичны и страстны, звуковая машина, которая поможет им заснуть и расслабиться, станет прекрасным подарком. В конце концов, хороший сон - это именно то, что им нужно.

Телец - мягкое одеяло

Тельцы известны своей любовью к комфорту и красивым вещам, поэтому найти подарок, соответствующий их вкусам, может быть сложно. Но мягкое одеяло идеально подойдет, говорит астролог.

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Близнецы - подписка на онлайн-обучение

Близнецы постоянно придумывают, как они могут научиться чему-то новому. Их разум движется со скоростью мили в минуту, и онлайн-курс обучения - идеальный подарок для них, отметила астролог Элис Смит.

Рак - фотоальбом

Любящий семью Рак живет воспоминаниями и ценит эмоциональные связи. Вот почему астролог Ракель Родригес советует в качестве подарка для представителей данного знака рассмотреть самодельный фотоальбом. Этот подарок отразит понимание сентиментальной натуры Рака и предоставит им осязаемую возможность вновь пережить заветные воспоминания, отметила она.

Лев - ароматические свечи

Львы - выдающиеся экстраверты Зодиака, а это значит, что им нужно много времени в одиночестве, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Именно потому ароматические свечи особенно ручной работы будут для них идеальным подарком, отметила астролог Стардаст.

Дева - оздоровительный отдых

Девы очень заботятся о своем здоровье, поэтому вохможность оздоровиться и отдохнуть будет для них отличным подарком, говорят астрологи.

Весы - набор бокалов

Как эстет Зодиака, Весы ценят все функциональное и красивое. И вовсе неудивительно, что они любят принимать гостей, поэтому астролог Смит рекомендует в подарок прекрасный набор бокалов. Они могут использовать эти бокалы, чтобы поэкспериментировать с веселыми коктейлями для своих гостей или выставить их напоказ вместе с остальным экстравагантным декором.

Скорпион - пленочная камера

Скорпионы имеют репутацию замкнутых и трудночитаемых людей, но не позволяйте их суровой внешности обмануть вас. Эти милые и чувствительные водные знаки обладают одними из самых больших сердец. И подаренная пленочная камера будет весьма кстати для них.

Стрелец - месячная подписка на кофе

Известные своей любовью к путешествиям Стрельцы оценят подарок, напоминающий им об этом. Потому подписка на их любимый кофе на месяц прекрасно подойдет. К тому же Стрельцы - трудолюбивые люди, и кофеин им просто необходим, утверждают астрологи. А если вы хотите добавить немного блеска, попробуйте еще выбрать для них уникальную кружку, которая будет сочетаться с их неповторимой индивидуальностью.

Козерог - ювелирные изделия

Когда дело доходит до идеального подарка для Козерога, придется потратить немного больше денег, поскольку эти трудолюбивые знаки считают, что заслуживают самого лучшего. Хотя Козероги ценят чувства, для них важны материальные ценности, поэтому важно выбрать что-то, что выдержит испытание временем, отметила астролог Смит. Изящные украшения или часы всегда приветствуются.

Водолей - цветы и шоколад

Этот знак любит проникаться духом праздника. И если вы захотите впечатлить Водолея приятным для него подарком, выберите коробку шоколадных конфет и цветы. Они обычно предпочитают орхидеи и гладиолусы.

Рыбы - урок рисования

Рыбы, без сомнения, творческие люди Зодиака, поэтому они оценят такой подарок, как частный урок живописи с местным художником или сеанс гончарного дела в известной студии. Возможность погрузиться в творчество и самовыражение глубоко резонирует с их натурой, объяснила астролог.

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