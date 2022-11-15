По словам астролога, в 2026 году будет смена многих правителей в мире, к власти придет поколение 2000-х.

Астролог Анна Карпеева дала прогноз, что ждет мир в будущем. По ее словам, в 2026 году произойдут те же аспекты, которые были на момент смерти Иосифа Сталина. В 2026-2027 годах начнутся знаковые для всего человечества диалоги политических лидеров.

Своим прогнозом астроэксперт поделилась в интервью YouTube-каналу TOP. Она говорит, что трудности будет испытывать ряд стран и в 2024 году. Далее к власти придут новые люди:

"В 2026-2027 годах у нас будут новые диалоги, которые формируют порядок на 60 лет... В 2030-м у нас сформируются какие-то новые объединения стран, которые надолго будут вместе".

По ее словам, все это будет с оттенком свободы. Карпеева добавила, что то, за что сейчас борются украинцы, материализуется до 2030 года, в частности, когда за перемены возьмется поколение 2000-х.

И если делать прогнозы относительно каких-то конфликтов, продолжила астролог, то в 2023-м году может начаться "война в мусульманском мире", которая будет очень длительной.

Ведущий спросил Карпееву, что ждет Россию в будущем, распадется ли она. Она ответила, что РФ просто изолируется от мира. По ее словам, даже если Путин устранится от власти, его заменит человек с такими же взглядами. Москва будет пытаться изолироваться, чтобы ее граждане не могли сравнить свою жизнь с жителями других стран, не могли осознать, настолько они несчастны.

Какие перемены ждут Украину: прогноз астролога

Ведический астролог, хиромант, нумеролог Владимир Бадиян рассказал, что в войне против Украины в 2023-м году до середины февраля будут какие-то серьезные перемены либо в плане переговоров, либо большого затишья.

Астролог говорит, что в середине февраля - середине марта 2023-го должно все измениться. Но возможны еще боевые действия, но не глобальные, как сейчас.

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