Им придется очень несладко.

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которым середина октября принесет одни неприятности. Проверьте, есть ли вы в этом списке.

Овен

В этот период вам стоит избегать резких высказываний, так как есть риск, что люди вас не поймут. Это чревато ссорами и даже грандиозными скандалами. В ваших интересах держать язык за зубами, чтобы потом не было никаких проблем. Лучше старайтесь быть с позитивным настроем, тогда к вам потянутся.

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Рак

У Раков могут также возникнуть проблемы в отношениях с людьми. Однако это будут ваши близкие. Наверняка вы слышали поговорку, что не надо плевать в колодец, из которого вы еще будете пить. Так вот, постарайтесь сдерживать негативные эмоции по отношению к родным, потому что они точно ни в чем не виноваты.

Весы

Весы могут стать жертвой аферистов. Поэтому будьте предельно осторожны с телефонными звонками, мнимыми кредиторами, быстрыми деньгами и инвестициями. Лучше пока отложите все свои деньги. Найдете им применение в более подходящий период.

Козерог

На Козерогов свалится много задач. В середине октября вы будете крутиться как белка в колесе. Это может спровоцировать у вас стресс и даже депрессию. Однако если вы настроитесь, возьмете всю свою волю в кулак и начнете работать, то справитесь со всем намного быстрее.

Рыбы

У Рыб могут возникнуть недопонимания со второй половинкой. Возможно, вы отдалились друг от друга и не знаете, в каком направлении вам двигаться. Не исключено, что разговоры по душам вам уже не помогут. Поэтому все же будет лучше, если вы настроитесь на расставание.

Напомним, три знака Зодиака станут самыми счастливыми уже скоро.

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