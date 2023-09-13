Им повезет как на работе, так и в любви.

В период растущей Луны, который начнется уже 16 сентября и продлится до 28 числа, представители трех знаков Зодиака поймут, что у них выросли крылья. Эзотерики считают, что эти дни принесут немало хороших новостей. В чью жизнь ворвется удача - читайте ниже.

Овен

Растущая Луна удалит весь негатив из жизни Овнов. Вы сможете раскрыть свои лучшие качества и добиться небывалых успехов. Вам повезет и в любви, и на работе.

Постарайтесь не подавлять свои амбиции и думать лишь о хорошем. "Программируйте" себя на успех и все точно получится. Вам стоит отбросить все сомнения.

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Рак

Ракам, как считают эзотерики, растущая Луна готовит незабываемый сюрприз. Сбудется ваша самая заветная мечта. И вы точно знаете, о чем идет речь.

Наслаждайтесь успехом и счастьем, ведь их в вашей жизни будет немало. Начинается хороший период, который поможет вам избавиться от всего, что приносит огорчение. Вероятно, придется даже попрощаться с людьми, которые были источниками негатива, это принесет вам облегчение.

Стрелец

С 16 сентября Стрельцы поймут, что они наконец-то на правильном пути. У вас вырастут крылья, от счастья и радости захочется плясать. Разделите моменты восторга со своими близкими.

Не бойтесь строить новые планы и задумываться о глобальных переменах. У вас точно все получится, важно в этом не сомневаться. Растущая Луна принесет вам лишь хорошие события.

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