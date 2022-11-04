Какие лунные сутки самые плохие в ноябре и что запрещено делать в эти даты - узнайте в материале УНИАН.

Астрологи считают, что у каждого дня в году есть свой покровитель. Одним из самых страшных называют богиню Гекату - древнегреческую царицу, которая повелевает луной. Лунные сутки в каждом месяце, которые находятся под ее покровительством, прозвали сатанинские дни 2022. УНИАН расскажет, в чем особенность каждого из них и какие существуют запреты на такие периоды.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на ноябрь 2022, где говорили о благоприятных и неблагоприятных датах этого месяца.

Дни Гекаты 2022 - подробный список

9 лунный день - с 2 по 3 ноября

Видео дня

Символ дня - Летучая мышь. Достаточно критический лунный день, вы должны не поддаваться иллюзиям, самообману и избегать авантюр. Именно сегодня нечистая сила проверяет вас на прочность. Нельзя начинать ничего нового, лучше заниматься привычными делами. Монотонная работа и рутинные задачи - идеальный вариант на сегодня. Ни с кем не спорьте и не ругайтесь - берегите силы.

15 лунный день - с 8 по 9 ноября

Символ дня - Змея. Это существо символизирует искушение и мудрость. Обращайте внимание - вас сегодня будут соблазнять и сбивать с намеченного пути. Контролируйте эмоции и мысли, не поддавайтесь искушениям легких денег или авантюр. Будьте уравновешены и гармоничны. Любые препятствия преодолевайте спокойно, воздержитесь от начала любых важных дел или отношений.

23 лунный день - с 16 по 18 ноября

Символ дня - Крокодил. Сегодня энергия людей начинает истощаться, организм тонко чувствует потерю, поэтому следует отказаться от энергозатратных задач и заниматься очищением. Велика вероятность скандалов, споров и обид. Партнеры могут стать жертвой ревности, у многих людей проявится агрессия и желание отомстить. Не поддавайтесь на провокации и держите себя в руках. Лучше сегодня заняться медитаций и отдохнуть от социальной суеты.

29 лунный день - с 23 по 24 ноября

Символ дня - Спрут. Самый тяжелый день цикла - не начинайте новых дел и откажитесь от продолжения старых. Тяжесть в душе, апатия, страх, сомнения, у некоторых людей сегодня возможно усиление душевных проблем. Откажитесь от поездок и путешествий, финансовых сделок и мероприятий. Не подпускайте к себе близко людей - они могут "тянуть" из вас энергию. Научитесь искать источник вдохновения и силы от природы или творчества, но не взаимодействуйте с социумом.

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