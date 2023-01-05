Вот и настал ваш звездный час!

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым несказанно повезет в 2023 году. Им ждет прорыв буквально на всех фронтах, а среди счастливчиков оказались Телец, Козерог и Рак.

Телец

Вас ждет успех в карьере. Начальство доверяет вам, поэтому возложит на вас очень ответственный проект. Реализуя его, вы не только улучшите свои профессиональные навыки, но и сделаете прорыв. В результате вы получите не только славу и деньги, но и признание завистников. Астрологи советуют вам сконцентрироваться именно на рабочих вопросах.

Козерог

Козерогам повезет на всех фронтах. Что касается работы, то все будет складываться очень хорошо. Вы добьетесь своих целей и начнете что-то новое. Также вы можете найти еще один источник дохода. В личной жизни у все будет как по маслу. Одинокие Козероги могут встретить свою судьбу, а те, кто уже состоит в отношениях, - решатся на серьезный шаг.

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Рак

Все свои проблемы вы оставили в 2022 году и вошли в 2023-й с новыми силами и рвением идти дальше и развиваться. Вселенная всячески будет помогать вам в достижении целей. Ничего не бойтесь, ведь это ваш звездный час. Соберите себе команду и вперед!

Напомним, ранее американский астролог Чани Николас рассказала, что ждет мир в 2023 году. По ее словам, грядут большие перемены, а влияет на это Плутон, переходящий из Козерога в Водолея.

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