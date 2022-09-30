Речь идет об Овнах, Близнецах и Стрельцах.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым очень не повезет уже в ближайшее время. По мнению экспертов, судьба подготовила им ряд испытаний, с которыми придется справляться.

Овен

Совсем скоро Овны начнут испытывать депрессивное настроение, которое негативно скажется на их жизни в целом. У них все будет валиться из рук. Может казаться, что совсем ничего не получается, что еще больше будет усугублять страдания представителей этого знака Зодиака. Астрологи советуют вам взять себя в руки и понять, что жизнь - это водоворот разных событий, и за каждой черной полосой обязательно последует белая.

Близнецы

В ближайшее время Близнецы могут заболеть, попасть в дорожно-траспортное происшествие или получить травму. То есть, у вас есть риск повредить свое здоровье. Чтобы этого не произошло, вам стоит очень пристально следить за всем происходящим и беречь себя. Также не стоит забывать о том, что многие болезни идут из головы. Чем больше негативных эмоций вы испытываете, тем выше риск заболеть.

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Стрелец

У людей, рожденных под этим знаком Зодиака, может возникнуть внутрисемейный кофликт, который решить будет не так-то и просто. Астрологи рекомендуют вам набраться терпения и осознать, что все люди разные. Будьте снисходительнее к своим близким, если не хотите потерять с ними связь раз и навсегда. В противном случае вы будете испытывать боль от разрыва с самыми родными для вас людьми.

Напомним, какие знаки Зодиака станут любимчиками судьбы в октябре и ноябре 2022.

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