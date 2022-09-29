Астрологи назвали главных фаворитов судьбы в октябре и ноябре. Особая удача улыбнется всего двум знакам.
Близнецы
Вас ждет везение в следующих направлениях: личная жизнь, подача документов для получения чего-либо, покупки техники, подписание документов, финансовые вопросы.
Если вы планируете что-то оформить или сделать запрос на получение какой-либо помощи, можете не сомневаться, что эту помощь вам одобрят.
Следует также приготовиться к тому, что в связи с этим на вас свалится огромный груз ответственности, но судьба будет к ним очень ласкова и снисходительна.
Рыбы
Вас ждет невероятная удача в личной жизни. Это могут быть следующие события: встреча важного человека, знакомство с представителем противоположного пола, который изменит судьбу Рыб, предложение, помолвка, новости о пополнении в семье.
Возможно, у уроженцев этого знака Зодиака будут проблемы в личной жизни. Это могут быть ссоры, но они быстро пройдут.
Напомним, названы знаки Зодиака с самым лучшим чувством юмора.