Им улыбнется удача по всем фронтам.

Астрологи назвали главных фаворитов судьбы в октябре и ноябре. Особая удача улыбнется всего двум знакам.

Близнецы

Вас ждет везение в следующих направлениях: личная жизнь, подача документов для получения чего-либо, покупки техники, подписание документов, финансовые вопросы.

Если вы планируете что-то оформить или сделать запрос на получение какой-либо помощи, можете не сомневаться, что эту помощь вам одобрят.

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Следует также приготовиться к тому, что в связи с этим на вас свалится огромный груз ответственности, но судьба будет к ним очень ласкова и снисходительна.

Рыбы

Вас ждет невероятная удача в личной жизни. Это могут быть следующие события: встреча важного человека, знакомство с представителем противоположного пола, который изменит судьбу Рыб, предложение, помолвка, новости о пополнении в семье.

Возможно, у уроженцев этого знака Зодиака будут проблемы в личной жизни. Это могут быть ссоры, но они быстро пройдут.

Напомним, названы знаки Зодиака с самым лучшим чувством юмора.

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