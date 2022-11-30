Кому повезет больше других - читайте в материале.

Любовь - единственное, что спасает нас даже в самые темные времена. В 2023 году три знака Зодиака смогут испытать это светлое и прекрасное чувство, благодаря которому они раскроются и расправят крылья.

По мнению астрологов, счастливыми в любви будут Близнецы, Львы и Скорпионы.

Близнецы

Уже в начале 2023 года вы можете встретить свою судьбу. Не исключено, что это может произойти даже в новогоднюю ночь. Поэтому вам категорически запрещено сидеть в четырех стенах, выходи к людям и сияйте ярче звезд. При этом вам рекомендуется избегать отношений на расстоянии. Чем чаще вы будете находиться рядом со своей второй половинкой - тем лучше отношения у вас будут.

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Лев

Львы в любви окажутся на гребне волны. Однако многое будет зависеть от вашего настроения. Чтобы все было хорошо, старайтесь настраивать себя на позитив, искать радость в мелочах и благодарить Вселенную за каждое прекрасное мгновенье. Уже в 2023 году вы можете вступить в брак и задуматься о пополнении в семье.

Скорпион

Ваша привлекательность будет на пике, а это значит, что отбоя от противоположного пола не будет. Вы будете приковывать к себе внимание каждого прохожего. Среди них и есть тот самый человек, с которым вы захотите связать свою жизнь. Готовьтесь! Вас ждет увлекательный период в жизни.

Напомним, для трех знаков Зодиака конец недели будет сложным.

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