Проверьте, есть ли вы в списке этих невезунчиков.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в конце этой недели могут столкнуться с жизненными испытания и трудностями, что может вызвать у них апатию.

У каких знаков Зодиака до 4 декабря могут опуститься руки - читайте в материале.

Телец

У Тельцов наступает сложный период, когда их агрессия будет на пике. Чем это грозит? Астрологи предупреждают, что у вас могут возникнуть проблемы в семье, с коллегами и друзьями. Все будет идти к тому, что ваши отношения испортятся раз и навсегда. Чтобы избежать этого, вам стоит держать себя в руках и осознать, что мир не крутится вокруг вас и не будет все только так, как того хотите вы.

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Близнецы

О себе могут дать знать хронические заболевания, с которыми вы пытались бороться на протяжении длительного времени. Обратите внимание на проблемы с желудочно-кишечным трактом и со зрением. Высока вероятность, что от вас потребуются большие финансовые вложения в лечение этих недугов, что может спровоцировать у вас даже депрессию. Не расстраивайтесь раньше времени и берегите себя и свое здоровье.

Дева

На вас может навалиться куча проблем, которые придется решать здесь и сейчас. Однако вы же не Цезарь, чтобы делать 100 дел сразу. Поэтому периодически у вас могут опускаться руки из-за безисходности. Как с этим бороться? Вам стоит правильно расставить приоритеты и начать с самого главного. Потом решайте второстепенные задачи. Только так вы сможете добиться успеха.

Напомним, три знака Зодиака попадут в авантюру в декабре 2022.

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