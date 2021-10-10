Эти мужчины могут разбить вам сердце.

Астрологи рассказали, что в объятия некоторых мужчин женщины падают с огромным удовольствием, но потом остаются с разбитым сердцем. От каких знаков Зодиака стоит держаться подальше - читайте в материале.

Овен

Овны чаще всего думают только о себе и о своей выгоде. Если вы ему понравились, то он сразу активизируется. Внимание, постоянные сообщения, звонки, встречи, комплименты. Подкупают они и тем, что сразу строят совместные планы. Но не огорчайтесь, если через неделю он бесследно исчезнет. Им не нужны серьезные отношения, а каждая женщина для них - это своего рода игра. Игра, которая якобы способна повысить их самооценку. Но мы то знаем, что этим подлецам ничего не поможет!

Близнецы

Это неопределенный знак Зодиака, который сам не понимает что ему нужно. Сегодня вы ему нравитесь, завтра - нет. Сегодня вы любовь всей его жизни, завтра - балласт, который он не хочет тащить за собой. Сегодня он падает в ваши объятия, завтра - сбегает. Не стоит вестись на его сладкие речи, так как это всего лишь приманка. Помните, что Близнец может скоропостижно от вас уйти, а разбитое сердечко придется залечивать еще очень долго.

Эти мужчины подкупают девушек своей легкостью и хитростью. Иногда может складываться впечатление, что они прошли курсы пикапа. Но вступая с ним в какие0либо отношения, помните, что он любит свободу. Она всегда будет для него на первом месте. А если вы хотите подольше задержаться в его жизни, то придется смириться с тем, что вы будете видеться только тогда, когда это нужно будет именно Водолею.

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Автор: Диана Могилевич