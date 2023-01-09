Рожденным под этими знаками людям грозят расставания.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых рискуют испортить отношения с любимыми на текущей неделе - в период с 9 до 15 января.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденным под этими знаками людям грозят расставания.

Знаки Зодиака, которым скоро не повезет в любви

Довольно противоречивый период ожидает Овнов. На текущей неделе могут всплыть старые личные проблемы. Представители данного знака могут быть раздражительными и проявлять напористость в отношениях. Астрологи рекомендуют не делать этого, сейчас в общении с любимым человеком лучше всего пытаться слушать его, а не себя.

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Ревность и собственничество в указанный период будут худшими врагами Тельцов. Они могут подпортить их отношения. Потому Астрологи советуют быть максимально сдержанными и рассудительными.

Всю текущую неделю в отношениях у Львов будут царить эмоциональные бури. Улягутся они только ближе к выходным упустить счастливую возможность стать ближе с партнером могут те Львы, которые вдруг решат активно демонстрировать свое недовольство чем-либо.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут столкнуться с массой неприятностей на текущей неделе.

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