Рожденные под этими знаками люди рискуют знатно подпортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут столкнуться с массой неприятностей на текущей неделе - в период с 9 до 15 января.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди рискуют знатно подпортить себе жизнь.

"Черная" полоса начинается в жизни этих знаков Зодиака

Очень непростая неделя ожидается у Тельцов. Они то и дело будут сильно уставать. Астрологи рекомендуют Тельцам научиться твердо говорить "нет", выстраивая личные границы. Ни в коем случае нельзя действовать во вред своим интересам, это явно не даст никакого результата, даже наоборот - может усугубить ситуацию и привести к серьезным неприятностям.

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Неурядицы будут подстерегать Раков. Их будут одолевать их самые ужасные привычки. Если у них получится с ними справиться - неделя получится не такой уж и плохой. В противном случае - неприятностей не избежать. Астрологи рекомендуют концентрироваться на рабочих делах.

Влиянию негативной энергии со стороны недоброжелателей в указанное время могут подвергнуться Весы, как люди, обладающие тонкой душевной организацией. Представителям данного знака советуют снизить к минимуму нежелательные контакты, и тем более, не заводить пока новые знакомства.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых будут особенно успешными на текущей неделе

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