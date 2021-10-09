В этом списке оказались Водолей, Близнецы и Лев.

Астрологи рассказали, что три знака Зодиака меньше всего ценят брак. Конечно, они могут официально оформить с вами отношения, но вряд ли вы проживете вместе до конца своих дней и пока смерть не разлучит вас.

Водолей

Эти люди очень любят "лить" в уши. Они сочинят такую романтическую историю, что вам может показаться, будто именно вы предназначены им судьбой. Но нет, это всего лишь слова, которые с реальностью ничего общего не имеют. Водолеи уверены, что каждого человека можно заменить кем-то получше. А теперь подумайте, хотите ли вы до сих пор быть с ними вместе?

Близнецы

Главная проблема Близнецов - это резкие перепады настроения. Поэтому и в работе, и в личной жизни у них часто бывают проблемы. Партнер не всегда способен спускать на тормоза такое переменчивое настроение Близнецов. Если вы не принимаете такой его минус, то будьте готовы к тому, что он поменяет вас на кого-то другого.

Львы быстро зажигаются и быстро тухнут. Проблема в том, что партнеру всегда нужно поддерживать романтический настрой Льва. Но если этого не происходит, он начинает увядать как цветочек. Это чревато тем, что Лев пойдет искать новые эмоции и впечатления на стороне. Разумеется, с безэмоциональным партнером он порвет сразу же.

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Автор: Диана Могилевич