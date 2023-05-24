В этот период им не стоит лезть на рожон.

Астролог Влад Росс назвал три знака Зодиака, которые в июне 2023 года могут потерять работу. Им грозит увольнение, поэтому лучше в этом месяце залечь на дно и не выяснять отношения с начальством.

Как рассказал эксперт в интервью УНИАН, у Рыб может возникнуть трудная ситуация с коллегами. Не менее проблемным месяц будет для Дев. Они могут столкнуться со сложными перепетиями, подставами и интригами. Все это негативно отразится на их работе.

Также в список тех, кто может остаться без работы, попали Скорпионы.

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"У Скорпионов будут проблемы с начальством. Им вообще не стоит обсуждать с руководством вопрос о повышении зарплаты. Лучше переждать какое-то время. Они не любят молчать, но революций в этом месяце лучше не затевать", - сказал Росс.

Кроме того, Росс рассказал, что период с 9 по 13 июня будет самым опасным в плане ракетных обстрелов, взрывов, ДТП, несчастных случаев, падения самолетов, извержение вулканов, землетрясений, техногенных катастроф. Поэтому в это время себя стоит поберечь всем знакам Зодиака.

Напомним, у трех знаков Зодиака начнется "черная полоса" уже в июне.

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