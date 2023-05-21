Они столкнуться с проблемами.

Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, какие знаки Зодиака попали в "черный список" Вселенной. Июнь станет для них очень проблематичным почти во всех сферах.

По словам эксперта, в июне Плутон станет ретроградным. Это негативно отразится, в первую очередь, на Козерогах. Это самый несчастливый знак Зодиака в июне. У них многое может рушиться. Кроме того, они рискуют стать банкротами. Если в их жизни и будут какие-то изменения, то только в худшую сторону.

Кроме того, Марс будет "идти" в квадрате к Тельцу и Скорпиону. Это значит, что в жизни этих знаков активизируются враги, будут какие-то сложные ситуации.

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"Им нужно быть очень осторожными. Особенно Скорпионам, которые сейчас находятся на войне. Они, конечно, рисковые парни, но в этом месяце им лучше поберечь себя. А вот Тельцы могут налево и направо тратить деньги, а также они могут попасться на удочку мошенников", - говорит Росс.

"Средний" знак Зодиака в июне - Весы. Им будет ни холодно, ни жарко. Ничего в их жизни не поменяется. В худшем случае, продолжил астролог, они могут "пойти на дно", если будут лениться.

Также Марс будет в четвертом доме Тельцов, что негативно скажется на их отношениях с родственниками. Они могут поссориться не только с самыми близкими людьми, но и, например, с родителями своих жен или мужей. В общем, драмы им не избежать.

Напомним, два знака Зодиака будут прыгать от счастья в ближайшие дни.

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