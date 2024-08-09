Они будут горько плакать.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которых судьба проверит на прочность уже на этих выходных, 10 и 11 августа. Звезды сулят им неприятные события, которые могут их больно ранить.

Овен

Этот уик-энд для Овнов принесет неожиданные испытания, которые вызовут прилив эмоций. Вам придется столкнуться с ситуацией, которая затронет ваше сердце и заставит пересмотреть некоторые свои убеждения. Это может быть разочарование в человеке, которого вы считали близким, или непредвиденные сложности на работе. Ваши слезы будут искренними, но помните, что они станут важным шагом на пути к внутреннему росту.

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Рак

Для Раков эти выходные окажутся настоящим эмоциональным испытанием. Личные отношения, которые долгое время казались стабильными, могут дать трещину. Возможно, что кто-то из вашего близкого окружения предаст ваше доверие, что приведет к глубокому разочарованию. Ваши слезы будут свидетельством вашей чувствительности и способности к сопереживанию. Позвольте себе этот момент слабости, чтобы потом встать на ноги с новой силой.

Скорпион

Скорпионы в ближайшие выходные столкнутся с ситуацией, которая глубоко ранит их душу. Возможно, вы узнаете о том, что вас обманули или недооценили, и это причинит вам сильную боль. Эти выходные будут для вас временем очищения через слезы, когда вам придется отпустить старые обиды и освободить место для новых эмоций и возможностей.

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